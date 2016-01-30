«Реал» интересуется Маркиньосом

Мадридский "Реал" намерен усилить позицию центрального защитника в летнее трансферное окно.

Тренерский штаб клуба считает, что 33-летнему защитнику Пепе необходим более молодой преемник.

Одним из вариантом для "королевского клуба" является бразильский защитник "ПСЖ" Маркиньос, который недоволен недостаточным количеством игровой практики в этом сезоне. Впрочем, приобрести игрока будет очень непросто, так как парижский клуб отклоняет все предложения по нему. Ранее сообщалось, что Маркиньосом интересуется "Барселона".