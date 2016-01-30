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    «Реал» интересуется Маркиньосом

    Мадридский "Реал" намерен усилить позицию центрального защитника в летнее трансферное окно.

    Тренерский штаб клуба считает, что 33-летнему защитнику Пепе необходим более молодой преемник.

    Одним из вариантом для "королевского клуба" является бразильский защитник "ПСЖ" Маркиньос, который недоволен недостаточным количеством игровой практики в этом сезоне. Впрочем, приобрести игрока будет очень непросто, так как парижский клуб отклоняет все предложения по нему. Ранее сообщалось, что Маркиньосом интересуется "Барселона".

    Источник: Marca

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    30.01.2016 19:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +118

      Лыков 30 января 2016, 19:46

      Лучше суботича заберите за десятку

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