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    Зидан: «Меня устраивает состав «Реала» и без Неймара»

    Наставник "Реала" Зинедин Зидан отметил, что удовлетворен составом команды и его не интересует форвард "Барселоны" Неймар, чье имя в последнее время все чаще связывают с мадридским клубом.

    "Я удовлетворен своим составом, в том числе и Каримом Бензема. Я вижу его работу, он в состоянии прибавить еще. Его игра просто феноменальна. Модрич также дает команде очень многое. Я стараюсь не озадачивать его лишний раз, он и сам в курсе, что нужно делать на поле.

    "Реал" интересуется Неймаром? Мой состав насчитывает 26 человек, которыми я абсолютно доволен. Мне неинтересны эти слухи, хотя их обсуждение вполне нормально. Люди верят тому, чему хотят верить.

    Трансферы? Конечно, летом подумаем над этим вопросом. Однако на данный момент я доволен своим составом", – сказал Зидан.

    Источник: AS

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    30.01.2016 18:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Тамира2016 30 января 2016, 20:57

      Зидана никто спрашивать не будет. В Реале как известно все решает Перес. Неймар уже в печенках сидит. У него блудливая физиономия. Пусть уходит, флаг ему в руки.

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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 30 января 2016, 18:58

      Зидан!Да ты просто не достоин Бразильского самородка,вдобавок ко всему сам НЕЙМАР не испытывает желания играть в Реале!!!

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