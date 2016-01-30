«Барселона» заинтересована в приобретении Куадрадо

Полузащитник "Челси" Хуан Куадрадо, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды в "Ювентусе", может стать игроком "Барселоны". Сообщается, что туринский клуб не планирует продлевать аренду колумбийца, а лондонцы не рассчитывают на него как на ключевого игрока. Агент футболиста настаивает на продолжении карьеры в Испании.

По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне Куадрадо провел за "Ювентус" в Серии А 16 матчей и забил в них два гола.