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    «Барселона» заинтересована в приобретении Куадрадо

    Полузащитник "Челси" Хуан Куадрадо, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды в "Ювентусе", может стать игроком "Барселоны". Сообщается, что туринский клуб не планирует продлевать аренду колумбийца, а лондонцы не рассчитывают на него как на ключевого игрока. Агент футболиста настаивает на продолжении карьеры в Испании.

    По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне Куадрадо провел за "Ювентус" в Серии А 16 матчей и забил в них два гола.

    Источник: Goal.com

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    30.01.2016 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 30 января 2016, 18:44

      Ювентус его вроде как бы уже за 9 Лямов выкупает.

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