«Челси» объявил о покупке защитника «Нью-Йорк Ред Буллз»

Защитник "Нью-Йорк Ред Буллз" Мэтт Миазга официально стал игроком "Челси". Контракт между 20-летним американцем и лондонским клубом рассчитан на 4,5 года.

"Рад перейти в "Челси", это крупный и успешный клуб, известный своими свершениями во всем мире. Рад играть в АПЛ, этот чемпионат считается лучшим в мире, и я жду, когда смогу познакомиться с товарищами по команде и приступить к работе. Я только начинаю свою карьеру, но я считаю, что это идеальное место, чтобы учиться у лучших футболистов мира и развиваться", – отметил Мязга.