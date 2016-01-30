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    «Челси» объявил о покупке защитника «Нью-Йорк Ред Буллз»

    Защитник "Нью-Йорк Ред Буллз" Мэтт Миазга официально стал игроком "Челси". Контракт между 20-летним американцем и лондонским клубом рассчитан на 4,5 года.

    "Рад перейти в "Челси", это крупный и успешный клуб, известный своими свершениями во всем мире. Рад играть в АПЛ, этот чемпионат считается лучшим в мире, и я жду, когда смогу познакомиться с товарищами по команде и приступить к работе. Я только начинаю свою карьеру, но я считаю, что это идеальное место, чтобы учиться у лучших футболистов мира и развиваться", – отметил Мязга.

    Источник: ФК «Челси»

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    30.01.2016 18:22
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