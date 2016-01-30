Летом Хедира может сменить «Ювентус» на «Баварию»

ребята я болею за юве с 1995 но ладно это опустим но то что они умеют проворачивать такие дела красава ребята погба копейки скоро заработают короче самый граматные рукаводители у нас ребята в этом году мы будем лутшие в европе
Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира является трансферной целью "Баварии" в летнее трансферное окно. В услугах футболиста заинтересован лично Карло Анчелотти, который возглавит немецкий клуб нынешним летом. За покупку 28-летнего хавбека мюнхенцы готовы отдать 15 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Хедира провел за "Ювентус" в Серии А 11 матчей и забил три гола.