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    Летом Хедира может сменить «Ювентус» на «Баварию»

    Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира является трансферной целью "Баварии" в летнее трансферное окно. В услугах футболиста заинтересован лично Карло Анчелотти, который возглавит немецкий клуб нынешним летом. За покупку 28-летнего хавбека мюнхенцы готовы отдать 15 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Хедира провел за "Ювентус" в Серии А 11 матчей и забил три гола.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    30.01.2016 18:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +54

      саша кул 30 января 2016, 21:18

      ребята я болею за юве с 1995 но ладно это опустим но то что они умеют проворачивать такие дела красава ребята погба копейки скоро заработают короче самый граматные рукаводители у нас ребята в этом году мы будем лутшие в европе

      -1
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      Рейтинг: +26

      Aleron > саша кул 31 января 2016, 01:42

      Воспользуйся хотя бы этими знаками препинания, грамотей: , " " . , . , , , , . . . , .

      1
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 30 января 2016, 19:30

      Бавария тупит, когда был свободным его не взяли

      1
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      Рейтинг: +26

      Aleron > BlackMurder 31 января 2016, 01:46

      Тупит здесь не "Бавария", а ты, не сочти за оскорбление. Когда Хедира был свободным агентом, мюнхенцев тренировал Анчелотти? Указано же, что приобретение возможно будет конкретно под замыслы нового тренера.

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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder > Aleron 31 января 2016, 18:20

      клоун,еще раз прочти что написал и одупли!!!

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 30 января 2016, 18:43

      Браво менеджмент Юве. Пришёл бесплатно, уходит за 15 Лямов. Аплодирую стоя!

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