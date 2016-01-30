Летом Хедира может сменить «Ювентус» на «Баварию»

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира является трансферной целью "Баварии" в летнее трансферное окно. В услугах футболиста заинтересован лично Карло Анчелотти, который возглавит немецкий клуб нынешним летом. За покупку 28-летнего хавбека мюнхенцы готовы отдать 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Хедира провел за "Ювентус" в Серии А 11 матчей и забил три гола.