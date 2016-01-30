Муса: «Благодарен Слуцкому за то, что он сделал из меня того, кем я стал»

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Будем в другом месте посмотреть кем ты стал, ага.
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса заявил, что главный тренер армейцев Леонид Слуцкий сыграл важную роль в прогрессе его карьеры.
– Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сыграл ключевую роль в прогрессе вашей карьеры?
– Да, именно так. Леонид Викторович меня очень многому научил. Я при нем очень сильно вырос: он вселил в меня уверенность, никогда во мне не сомневался. Я бесконечно благодарен Леониду Викторовичу за то, что он сделал из меня того, кем я стал.