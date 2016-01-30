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    Муса: «Благодарен Слуцкому за то, что он сделал из меня того, кем я стал»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса заявил, что главный тренер армейцев Леонид Слуцкий сыграл важную роль в прогрессе его карьеры.

    – Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сыграл ключевую роль в прогрессе вашей карьеры?

    – Да, именно так. Леонид Викторович меня очень многому научил. Я при нем очень сильно вырос: он вселил в меня уверенность, никогда во мне не сомневался. Я бесконечно благодарен Леониду Викторовичу за то, что он сделал из меня того, кем я стал.

    Источник: Р-Спорт

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    30.01.2016 17:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 января 2016, 18:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Будем в другом месте посмотреть кем ты стал, ага.

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