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    Донадони: «После первого сезона в «Милане» думал, не ошибся ли я с выбором»

    Наставник "Болоньи" Роберто Донадони признался, что не откажется от возможности потренировать "Милан", которому он отдал в общей сложности 12 лет своей игровой карьеры. Напомним, по слухам специалист может сменить на своем посту главного тренера "россонери" Синишу Михайловича.

    "Хотел бы тренировать "Милан"? Как я могу ответить отказом? Я выбрал "Милан" в бытность игроком, чувства мои не изменились.

    "Ювентус" проявлял ко мне интерес, в ту пору у них с "Аталантой" были особенные отношения, но я поступил так, как подсказывало сердце, потому что с малого возраста болею за "Милан".

    В то время "Юве" одерживал победы из года в год, а "Милан" не мог пробиться даже в Кубок УЕФА. После дебютного сезона я задавал себе вопрос, не ошибся ли я с выбором.

    До сегодняшнего дня я на связи с многими своими партнерами по клубу, в том числе с Мауро Тассотти, а в отпуск я езжу вместе с Марко ван Бастеном", – сказал Донадони.

    Источник: Football Italia

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    30.01.2016 15:58
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      TS74 31 января 2016, 00:06

      но думаю Михайловичу не стоет уходить пусть тренируетза пять шестьмесяцев собрать клуб который просто почти уничтожели очень трудно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      TS74 31 января 2016, 00:04

      красава

      0
      Ответить
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