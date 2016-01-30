Донадони: «После первого сезона в «Милане» думал, не ошибся ли я с выбором»

но думаю Михайловичу не стоет уходить пусть тренируетза пять шестьмесяцев собрать клуб который просто почти уничтожели очень трудно
Наставник "Болоньи" Роберто Донадони признался, что не откажется от возможности потренировать "Милан", которому он отдал в общей сложности 12 лет своей игровой карьеры. Напомним, по слухам специалист может сменить на своем посту главного тренера "россонери" Синишу Михайловича.
"Хотел бы тренировать "Милан"? Как я могу ответить отказом? Я выбрал "Милан" в бытность игроком, чувства мои не изменились.
"Ювентус" проявлял ко мне интерес, в ту пору у них с "Аталантой" были особенные отношения, но я поступил так, как подсказывало сердце, потому что с малого возраста болею за "Милан".
В то время "Юве" одерживал победы из года в год, а "Милан" не мог пробиться даже в Кубок УЕФА. После дебютного сезона я задавал себе вопрос, не ошибся ли я с выбором.
До сегодняшнего дня я на связи с многими своими партнерами по клубу, в том числе с Мауро Тассотти, а в отпуск я езжу вместе с Марко ван Бастеном", – сказал Донадони.