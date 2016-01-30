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    Карпин: «В «Торпедо» чувствую себя комфортно»

    Наставник армавирского "Торпедо" Валерий Карпин, тренировавший в прошлом "Спартак", рассказал, каково ему работается в своем нынешнем клубе. По словам специалиста, он испытывает комфортные ощущения от работы в спокойной обстановке. Также Карпин отметил, что в настоящее время отдыхает от того внимания, которое проявляли к нему в прошлом болельщики и пресса.

    "Очень естественное ощущение. Никто не жужжит, никто тебя не дергает, не пишет, не спрашивает ни о чем, ничего не обсуждает. То, что нужно человеку. Спокойно работаем и ни о чем плохом не помышляем. Абсолютно честно: я чувствую себя очень комфортно. Во всяком случае, пока.

    В проекте "Армавир" несколько плюсов. Новый интересный опыт – раз. Задачи, расписанные не на один год, – два. Сейчас, понятно, задача простая – не вылететь в ПФЛ, но это не значит, что не существует других. Третий мотив – работа в спокойной обстановке. Это была одна из главных внутренних установок, на самом деле: чтобы не "доставал" никто каждую секунду, как это было в "Спартаке".

    Внимания в прошлые годы мне было более чем достаточно. Очень хотелось от него отдохнуть", – поведал Карпин в интервью интернет-изданию "Спортфакт".

    Источник: Спортфакт

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    30.01.2016 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 30 января 2016, 18:28

      как можно чувствовать себя комфортно, идя на последнем месте в таблице?

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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 января 2016, 14:41

      Лучше подождать до конца сезона, а уж потом распространяться о комфорте, ага.

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