Карпин: «В «Торпедо» чувствую себя комфортно»

Наставник армавирского "Торпедо" Валерий Карпин, тренировавший в прошлом "Спартак", рассказал, каково ему работается в своем нынешнем клубе. По словам специалиста, он испытывает комфортные ощущения от работы в спокойной обстановке. Также Карпин отметил, что в настоящее время отдыхает от того внимания, которое проявляли к нему в прошлом болельщики и пресса.

"Очень естественное ощущение. Никто не жужжит, никто тебя не дергает, не пишет, не спрашивает ни о чем, ничего не обсуждает. То, что нужно человеку. Спокойно работаем и ни о чем плохом не помышляем. Абсолютно честно: я чувствую себя очень комфортно. Во всяком случае, пока.

В проекте "Армавир" несколько плюсов. Новый интересный опыт – раз. Задачи, расписанные не на один год, – два. Сейчас, понятно, задача простая – не вылететь в ПФЛ, но это не значит, что не существует других. Третий мотив – работа в спокойной обстановке. Это была одна из главных внутренних установок, на самом деле: чтобы не "доставал" никто каждую секунду, как это было в "Спартаке".

Внимания в прошлые годы мне было более чем достаточно. Очень хотелось от него отдохнуть", – поведал Карпин в интервью интернет-изданию "Спортфакт".