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    Мутко: «Вмешиваться в жизнь футбольных клубов нужно только с точки зрения попытки сохранения клуба»

    Президент РФС и министр спорта России Виталий Мутко рассказал, при каких условиях футбольным властям стоит производить вмешательство в жизнь футбольных клубов.

    "Вмешиваться нужно только с точки зрения попытки сохранения клуба и создания нормальных условий функционирования всей системы.

    В принципе, причина только в менеджменте, в смене руководства, ориентиров. Тот же "Ротор" можно было сохранять.

    Это и Калининграда касается и других городов. Мы будем вмешиваться аккуратно, но сохраняя футбол и клубы в регионах страны.

    Я с Иркутском говорил, с Тюменью. Конечно, у меня разговоры такие всегда идут. Я стараюсь, чтобы клубы не исчезали", – отметил Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    30.01.2016 12:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 января 2016, 14:44

      Исчезали, исчезают и будут исчезать, ага. Твои разговоры мало действует, бюджета всё равно на всех не хватает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 30 января 2016, 12:46

      Мудко развалит футбол...

      -3
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > REDWHITE_ 30 января 2016, 14:45

      Развалится и без него.

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