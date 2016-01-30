Мутко: «Вмешиваться в жизнь футбольных клубов нужно только с точки зрения попытки сохранения клуба»

Исчезали, исчезают и будут исчезать, ага. Твои разговоры мало действует, бюджета всё равно на всех не хватает.
Президент РФС и министр спорта России Виталий Мутко рассказал, при каких условиях футбольным властям стоит производить вмешательство в жизнь футбольных клубов.
"Вмешиваться нужно только с точки зрения попытки сохранения клуба и создания нормальных условий функционирования всей системы.
В принципе, причина только в менеджменте, в смене руководства, ориентиров. Тот же "Ротор" можно было сохранять.
Это и Калининграда касается и других городов. Мы будем вмешиваться аккуратно, но сохраняя футбол и клубы в регионах страны.
Я с Иркутском говорил, с Тюменью. Конечно, у меня разговоры такие всегда идут. Я стараюсь, чтобы клубы не исчезали", – отметил Мутко.