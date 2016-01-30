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    «Челси» может вернуть Косту в «Атлетико» в обмен на Мартинеса

    В последние дни трансферного окна "Атлетико" и "Челси" могут обменяться атакующими игроками. В Мадрид может вернуться нападающий Диего Коста, а в обратном направлении проследовать форвард "матрасников" Джексон Мартинес. Оба игрока не блещут в своих клубах в нынешнем сезоне, поэтому смена обстановки может пойти им на пользу. Напомним, "Челси" не в первый раз проявляет заинтересованность в услугах колумбийца.

    В текущем чемпионате Испании Мартинес в составе "Атлетико" провел 15 поединков, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Коста забил восемь мячей и дважды ассистировал партнерам в 19-ти матчах Премьер-лиги.

    Источник: The Sun

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    30.01.2016 12:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +118

      Лыков 30 января 2016, 15:25

      Лучше Дрогбы не найдут

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 30 января 2016, 14:52

      не понятный мартинес на непонятного косту

      0
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