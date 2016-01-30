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    Бундеслига. «Байер» разгромил «Ганновер-96» и другие результаты

    В матче 19-го тура "Байер" со счетом 3:0 одержал победу над "Ганновером-96". Три очка "аспириновым" принесли голы Штефана Кисслинга и Чичарито.

    В других встречах дортмундская "Боруссия" одолела "Ингольштадт" 2:0, "Шальке-04" был сильнее "Дармштадта", а "Вердер" и "Аугсбург" не смогли сломить сопротивление "Айнтрахта" и "Герты" соответственно.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

    Боруссия Д – Ингольштадт – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Обамеянг, 78; 2:0 – Обамеянг, 86.

    Байер – Ганновер-96 – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кисслинг, 44; 2:0 – Чичарито, 62 (с пенальти); 3:0 – Чичарито, 87.

    Аугсбург – Айнтрахт – 0:0 (0:0)

    Вердер – Герта – 3:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Дарида, 29; 0:2 – Платтенхардт, 41; 1:2 – Бартельс, 67; 1:3 – Калу, 71; 2:3 – Писарро, 75 (с пенальти); 3:3 – Гарсия, 77.

    Дармштадт – Шальке-04 – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Майер, 43; 0:2 – Сане, 53.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.01.2016 19:21
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