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    Чемпионшип. Победы «Чарльтона» и «Кардиффа»

    Завершились три матча 29-го тура в английском Чемпионшипе. "Бристоль Сити" и "Бирмингем" голов не забили, "Ротерхэм" дома крупно проиграл "Чарльтону", "Кардифф" в гостях победил "Хаддерсфилд".

    Чемпионат Англии. Чемпиошип. 29-й тур

    Бристоль Сити – Бирмингем – 0:0 (0:0)

    Ротерхэм – Чарльтон – 1:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Макиенок, 4; 1:1 – Бурк, 11; 1:2 – Ветокеле, 44; 1:3 – Макиенок, 69; 1:4 Лукман, 90.

    Хаддерсфилд – Кардифф – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уиттингем, 37; 1:1 – Уэллс, 50; 1:2 – Иммерс, 61; 1:3 – Уиттингем, 79; 2:3 Банн, 90.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.01.2016 19:45
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