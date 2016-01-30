Пицци возглавил сборную Чили

Испанский специалист Хуан Антонио Пицци получил должность наставника сборной Чили.

Местная федерация футбола заключила двухлетний контракт с 47-летним испанцем. Таким образом, Пицци будет руководить командой на Кубке Америки-2016, Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 в России.

"Мы очень довольны, что договорились с Пицци. Это настоящий профессионал, которому мы полностью доверяем. У него за плечами солидная тренерская карьера. Он становился чемпионом в Чили и Аргентине, хорошо проявил себя в Европе и Мекиске", — выступил с заявлением президент Федерации футбола Чили Артуро Сала.