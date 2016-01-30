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    Пицци возглавил сборную Чили

    Испанский специалист Хуан Антонио Пицци получил должность наставника сборной Чили.

    Местная федерация футбола заключила двухлетний контракт с 47-летним испанцем. Таким образом, Пицци будет руководить командой на Кубке Америки-2016, Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 в России.

    "Мы очень довольны, что договорились с Пицци. Это настоящий профессионал, которому мы полностью доверяем. У него за плечами солидная тренерская карьера. Он становился чемпионом в Чили и Аргентине, хорошо проявил себя в Европе и Мекиске", — выступил с заявлением президент Федерации футбола Чили Артуро Сала.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.01.2016 10:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 30 января 2016, 14:03

      У них же тренер крутой был! Куда он делся?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 30 января 2016, 10:37

      Неплохо.

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