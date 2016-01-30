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    Кака: «Моуринью не предоставлял мне стабильной игровой практики»

    Бывший полузащитник мадридского "Реала" Кака отметил, что он практически не имел шансов проявить себя в Мадриде.

    "Моуринью имел другие предпочтения, и у меня не было стабильной игровой практики. Кроме того, у меня были травмы, не позволявшие мне играть так, как я надеялся. Несмотря на это, я не жалуюсь на Моуринью. Многому научился у него. А самым важным тренером в моей карьере был, несомненно, Карло Анчелотти", — заявил Кака в интервью FIFA TV.

    Напомним, что в составе "сливочных" Кака играл с 2009 по 2013 год. Сейчас он защищает цвета "Орландо Сити".

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.01.2016 08:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 30 января 2016, 09:55

      Мауриньо видел что в игре ты затмил Роналду,а это ему не нужно ,вот и итог!

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