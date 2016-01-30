«Ливерпуль» – «Вест Хэм». Онлайн-трансляция

Сегодня состоится матч 1/16 Кубка Англии, в котором сыграют "Ливерпуль" и "Вест Хэм". "Молотобойцы" остаются очень неудобными соперниками для "красных" в этом сезоне и в сегодняшнем матче подопечные Юргена Клоппа постараются взять реванш у лондонцев за обидные поражения в чемпионате.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" – "Вест Хэм". Начало в 20:30, не пропустите!