Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Гаал: «Сегодня игра у нас получалась лучше, чем на тренировках»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Дерби" (3:1).

    "Сегодня, возможно, игра у нас получалась лучше, чем на тренировках. Матч с упорным "Дерби" случился как раз вовремя. Мы пропустили гол, но в перерыве я сказал игрокам, что все хорошо, нужно продолжать в том же духе, и тогда мы победим. И мы победили.

    АПЛ очень важна, но Кубок Англии – это главный кубковый турнир страны с длинной и значимой историей. Мы уже давно его не выигрывали и мечтаем об этом. Но после двух побед о титуле говорить рано", – сказал ван Гаал.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.01.2016 01:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11