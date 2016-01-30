Ван Гаал: «Сегодня игра у нас получалась лучше, чем на тренировках»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Дерби" (3:1).

"Сегодня, возможно, игра у нас получалась лучше, чем на тренировках. Матч с упорным "Дерби" случился как раз вовремя. Мы пропустили гол, но в перерыве я сказал игрокам, что все хорошо, нужно продолжать в том же духе, и тогда мы победим. И мы победили.

АПЛ очень важна, но Кубок Англии – это главный кубковый турнир страны с длинной и значимой историей. Мы уже давно его не выигрывали и мечтаем об этом. Но после двух побед о титуле говорить рано", – сказал ван Гаал.