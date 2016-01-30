Юрченко покинул расположение «Уфы»

Вратарь "Уфы" Давид Юрченко покинул расположение команды, проводящей сборы на Кипре, и будет работать с дублем.

Ранее Юрченко отказался продлевать контракт с клубом, и "Уфа" на него больше не рассчитывает. Договор вратаря рассчитан до лета, но покинуть клуб он сможет уже зимой, если найдет новое место работы. До тех пор Юрченко будет работать с молодежным составом.

Предполагается, что его заменит вратарь "Енисея" Гиорги Шелия, который должен прибыть в расположение "Уфы" в субботу и может подписать договор с клубом РФПЛ.