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    Юрченко покинул расположение «Уфы»

    Вратарь "Уфы" Давид Юрченко покинул расположение команды, проводящей сборы на Кипре, и будет работать с дублем.

    Ранее Юрченко отказался продлевать контракт с клубом, и "Уфа" на него больше не рассчитывает. Договор вратаря рассчитан до лета, но покинуть клуб он сможет уже зимой, если найдет новое место работы. До тех пор Юрченко будет работать с молодежным составом.

    Предполагается, что его заменит вратарь "Енисея" Гиорги Шелия, который должен прибыть в расположение "Уфы" в субботу и может подписать договор с клубом РФПЛ.

    Источник: Sportbox.ru

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    30.01.2016 00:00
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