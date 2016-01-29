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    «Днепр» может потерять место в еврокубках из-за финансовых задолженностей

    "Днепр" может быть лишен права выступать в еврокубках, если до 31 января не погасит долги перед бывшим главным тренером Хуанде Рамосом. Об этом рассказал член исполкома ФФУ Артем Франков.

    "Я искренне и серьезно озабочен, а потому напоминаю, что 31 января – крайний срок выплаты срочного долга. Сумма чуть больше 1,7 миллиона евро. Это отголоски разборок с Хуанде Рамосом, его помощниками и еще определенными персонажами.

    Общая сумма долгов намного больше, но сейчас речь идет о срочном платеже. Если он не будет и проведен, и доказан документально, "Днепр" потеряет место в еврокубках на следующий сезон и станет испытывать немалые проблемы с мотивацией в придачу к прочим проблемам.

    Это не слухи и не пустые угрозы, это дело уже прошло различные палаты по разрешению споров отнюдь не украинского масштаба, так что остается надеяться: в "Днепре" есть и память об этом, и деньги на это", – сказал Франков.

    Источник: Matchday.ua

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    29.01.2016 23:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 января 2016, 23:36

      Беня будет платить? Я таки сомневаюсь.

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