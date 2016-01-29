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    Запрет на трансферы для «Реала» и «Атлетико» приостановлен

    "Реал" и "Атлетико" опротестовали решение ФИФА, запрещающее этим клубам регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон.

    Апелляционный комитет продолжит расследование нарушений, допущенных мадридскими клубами, а на сегодняшний день решение ФИФА имеет предварительный характер.

    В том случае, если до 1 июля апелляционным комитетом не будет принято иное решение, "Реал" и "Атлетико" смогут регистрировать новых игроков. Кроме того, за свои клубы смогут играть те молодые игроки, переходы которых и послужили причиной для трансферного запрета.

    Источник: AS

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    29.01.2016 22:26
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