Запрет на трансферы для «Реала» и «Атлетико» приостановлен

"Реал" и "Атлетико" опротестовали решение ФИФА, запрещающее этим клубам регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон.

Апелляционный комитет продолжит расследование нарушений, допущенных мадридскими клубами, а на сегодняшний день решение ФИФА имеет предварительный характер.

В том случае, если до 1 июля апелляционным комитетом не будет принято иное решение, "Реал" и "Атлетико" смогут регистрировать новых игроков. Кроме того, за свои клубы смогут играть те молодые игроки, переходы которых и послужили причиной для трансферного запрета.