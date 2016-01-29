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    Энрике: «Не выпускать Неймара на поле рискованно, меня за это убьют»

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике пообщался с журналистами в преддверии матча 22-го тура Примеры против "Атлетико".

    "Мы готовимся к этой игре с тем волнением, которое сопровождает матчи против основных конкурентов. Это важная встреча в плане гонки за чемпионство, ведь сейчас в дело вступают такие аспекты, как личные встречи, разница мячей и тому подобное. Все хотят увидеть хороший матч и "Камп Ноу", поддерживающий свою команду", – сказал Энрике.

    Также наставник прокомментировал состояние некоторых футболистов.

    "Неймар и Альба в порядке. Неймар получил небольшой удар по ноге. В его выходе на поле есть риск, но и не выпускать его рискованно – тогда меня убьют. Понимаете, что я имею в виду? Он не будет отдыхать только из-за удара, он будет играть".

    Источник: AS

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    29.01.2016 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -6

      zwoko 29 января 2016, 21:04

      Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora

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