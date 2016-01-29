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    Карпин: «Люблю ли я «Спартак»? В спорте таким понятиям места нет»

    Главный тренер армавирского "Торпедо" и бывший наставник "Спартака" Валерий Карпин рассказал о своем отношении к клубу.

    "Конечно, я желаю "Спартаку" только добра. А что значит "любите", объясните мне, пожалуйста? Я занимаюсь футболом профессионально, и в нашей среде таким понятиям места нет. Любить можно и нужно женщину. Маму нужно любить, родину. Это для фанатов, которые живут чистыми эмоциями, категория "любовь" - главное в футболе. Занимает ли "Спартак" особое место в моем сердце? Занимает. Простая математика: я отдал этому клубу пять лет жизни как игрок, столько же или даже больше – как тренер и директор. Но особые места занимают в моем сердце и "Реал Сосьедад", и "Сельта", - цитирует Карпина "Спортфакт".

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.01.2016 18:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11224

      alp 30 января 2016, 00:36

      словоблуд

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      Рейтинг: -6

      zwoko 29 января 2016, 21:04

      Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 29 января 2016, 20:38

      И нашим и вашим

      0
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      Рейтинг: +65

      DenMih 29 января 2016, 19:28

      а вот СтивиДжи говорил что ЛЮБИТ Ливерпуль!Понятно,Валера, какой ты человек.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > DenMih 29 января 2016, 22:58

      А вот Рома Жуков говорил:"Я люблю вас девочки, я люблю вас мальчики"

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