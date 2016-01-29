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    Неймар: «Можем выиграть чемпионат мира в России»

    Нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар уверен, что его команда может побороться за золото на ЧМ-2018.

    "Бразилия может стать чемпионом в России в 2018-м году. Мы всегда считаемся фаворитами турнира. 2018-й год не будем исключением. Мы будем усердно готовиться к чемпионату – лучше, чем готовились к ЧМ-2014", - цитирует неймара Redbull.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.01.2016 17:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -6

      zwoko 29 января 2016, 21:34

      Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora

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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 29 января 2016, 20:25

      ближайшее время врядли,есть Германия и больше др нет команд

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 29 января 2016, 19:37

      Фиг не мечтайте

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 29 января 2016, 18:44

      один Карасев знает, кто будет чемпионом

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      Рейтинг: +22

      Igreks 29 января 2016, 18:14

      А как же Германия?))) У них по этому поводу совсем другое мнение))))

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