Неймар: «Можем выиграть чемпионат мира в России»

Нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар уверен, что его команда может побороться за золото на ЧМ-2018.

"Бразилия может стать чемпионом в России в 2018-м году. Мы всегда считаемся фаворитами турнира. 2018-й год не будем исключением. Мы будем усердно готовиться к чемпионату – лучше, чем готовились к ЧМ-2014", - цитирует неймара Redbull.com.