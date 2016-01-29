Неймар: «Можем выиграть чемпионат мира в России»

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Нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар уверен, что его команда может побороться за золото на ЧМ-2018.
"Бразилия может стать чемпионом в России в 2018-м году. Мы всегда считаемся фаворитами турнира. 2018-й год не будем исключением. Мы будем усердно готовиться к чемпионату – лучше, чем готовились к ЧМ-2014", - цитирует неймара Redbull.com.