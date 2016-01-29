«Терек» еще не принял решение по Кену

Бразильский полузащитник Педро Кен, находящийся в расположении "Терека", пока не знает, перейдет ли он в стан грозненской команды.

"Полузащитник "Крузейро" Педро Кен на первом сборе находился в расположении "Терека". Футболист вместе с командой отправится и на второй сбор. Решение по игроку будет принято позднее", - сказал руководитель пресс-службы "Терека" Казбек Хаджиев.