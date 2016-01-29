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    «Терек» еще не принял решение по Кену

    Бразильский полузащитник Педро Кен, находящийся в расположении "Терека", пока не знает, перейдет ли он в стан грозненской команды.

    "Полузащитник "Крузейро" Педро Кен на первом сборе находился в расположении "Терека". Футболист вместе с командой отправится и на второй сбор. Решение по игроку будет принято позднее", - сказал руководитель пресс-службы "Терека" Казбек Хаджиев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.01.2016 17:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -6

      zwoko 29 января 2016, 21:34

      Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 января 2016, 17:46

      Инфа не о чём!

      -1
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      Рейтинг: +18

      Странник-07 > Aztec58 29 января 2016, 18:21

      что бы ты не скучал))

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