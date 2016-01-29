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    Эдер – игрок «Интера»

    Сегодня пройдет официальная презентация новобранца "Интера" Эдера, который переходит в миланский клуб из "Сампдории".

    В активе 29-летнего итальянца 12 голов за 19 матчей в Серии А.

    За Эдера также боролся "Лестер Сити".

    Источник: ФК «Интер» Милан

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    29.01.2016 17:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -6

      zwoko 29 января 2016, 21:34

      Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora

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      Рейтинг: +47

      89388900185 29 января 2016, 18:00

      ну и хорошо

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