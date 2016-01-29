Эдер – игрок «Интера»

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Сегодня пройдет официальная презентация новобранца "Интера" Эдера, который переходит в миланский клуб из "Сампдории".
В активе 29-летнего итальянца 12 голов за 19 матчей в Серии А.
За Эдера также боролся "Лестер Сити".