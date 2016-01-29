Малуда будет играть в Египте

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Бывший полузащитник "Челси" и сборной Франции Флоран Малуда перешел в египетский "Вади Дегла".
Контракт рассчитан до конца этого сезона.
Последним клубом француза был индийский "Дели Дайнамос".