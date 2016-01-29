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    Малуда будет играть в Египте

    Бывший полузащитник "Челси" и сборной Франции Флоран Малуда перешел в египетский "Вади Дегла".

    Контракт рассчитан до конца этого сезона.

    Последним клубом француза был индийский "Дели Дайнамос".

    Источник: Goal.com

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    29.01.2016 16:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -6

      zwoko 29 января 2016, 21:34

      Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora

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      Рейтинг: +65

      DenMih 29 января 2016, 19:44

      обычная жизнь футболиста перед пенсией

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 января 2016, 17:15

      На повышение пошёл, однако, египетский футбол чутка сильнее индийского.

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