Дембеле решил остаться в «Тоттенхэме»

Полузащитник сборной Бельгии и "Тоттенхэма" Мусса Дембеле подписал новый контракт с клубом.

Несмотря на многочисленные слухи о его уходе, Дембеле подписал контракт, который рассчитан до 2019-го года.

В этом сезоне в активе Дембеле 18 матчей и три гола.