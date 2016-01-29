Дембеле решил остаться в «Тоттенхэме»

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Полузащитник сборной Бельгии и "Тоттенхэма" Мусса Дембеле подписал новый контракт с клубом.
Несмотря на многочисленные слухи о его уходе, Дембеле подписал контракт, который рассчитан до 2019-го года.
В этом сезоне в активе Дембеле 18 матчей и три гола.