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    Дембеле решил остаться в «Тоттенхэме»

    Полузащитник сборной Бельгии и "Тоттенхэма" Мусса Дембеле подписал новый контракт с клубом.

    Несмотря на многочисленные слухи о его уходе, Дембеле подписал контракт, который рассчитан до 2019-го года.

    В этом сезоне в активе Дембеле 18 матчей и три гола.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    29.01.2016 15:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -6

      zwoko 29 января 2016, 21:34

      Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora

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      Рейтинг: +22

      Igreks 29 января 2016, 18:16

      Дембеле классный игрок!!!

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