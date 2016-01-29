Дзагоев: «Нам бы не помешал Широков»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев считает, что капитан сборной России Роман Широков мог бы пригодиться его команде.

"Про возможный переход Романа Широкова в ЦСКА я читал в Интернете. Конечно, такой игрок нам бы не помешал. Роман может раздавать передачи. Не согласен с теми, кто говорит, что у Романа сложный характер. Да, на поле он может где-то прикрикнуть на игроков, но за его пределами сразу это забывает и со всеми общается нормально. Как человека могу оценить его только положительно", - сказал Дзагоев.