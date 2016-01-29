Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Северная Ирландия не сыграет с Россией в июне

    Сборная Северной Ирландии не станет проводить товарищескую встречу со сборной России в преддверии чемпионата Европы во Франции.

    Ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная встретится с одной из британских команд. Англия и Уэльс не могут быть задействованы по причине того, что они являются соперниками россиян на Евро-2016, а Шотландия запланировала матч с Францией.

    У сборной Ирландии есть возможность сыграть с Россией, хотя ирландцы не относятся к Великобритании.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.01.2016 15:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -6

      zwoko 29 января 2016, 21:34

      Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 29 января 2016, 17:38

      чтот все боятса с нами играть.. Италия отказалась..теперь и сев ирланд тож)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11