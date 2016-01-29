Северная Ирландия не сыграет с Россией в июне

Сборная Северной Ирландии не станет проводить товарищескую встречу со сборной России в преддверии чемпионата Европы во Франции.

Ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная встретится с одной из британских команд. Англия и Уэльс не могут быть задействованы по причине того, что они являются соперниками россиян на Евро-2016, а Шотландия запланировала матч с Францией.

У сборной Ирландии есть возможность сыграть с Россией, хотя ирландцы не относятся к Великобритании.