Кондратьев: «Уверен, что мы еще много раз будем радоваться блестящей игре «Кубани»

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу председателем совета директоров "Кубани" Олегом Мкртчаном и обсудил перспективы команды.

"Ваше решение остаться председателем совета директоров – залог того, что клуб останется в Премьер-лиге нашей страны. Не сомневаюсь, что вы сможете выстроить и финансовую дисциплину, и внутреннюю политику в команде. Уверен, что мы еще много раз будем радоваться блестящей игре ФК "Кубань". Надо сохранить эти позиции и, скажу больше, преумножить", - сказал Кондратьев.