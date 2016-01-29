Ткачев: «Переключусь с атаки на оборону»

Новичок ЦСКА полузащитник Сергей Ткачев попробует себя на позиции левого защитника.

"ЦСКА – это всегда претендент на чемпионство. Я понимал, куда перехожу. Поэтому постараюсь отдать все силы, чтобы принести пользу клубу. Моя позиция? Пообщались с Леонидом Викторовичем. Хотим попробовать на позиции левого защитника. Поэтому сейчас переключусь с атаки на оборону. Какой-то опыт будет и в защите. Так что я не расстраиваюсь", - сказал Ткачев.