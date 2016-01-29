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    Ткачев: «Переключусь с атаки на оборону»

    Новичок ЦСКА полузащитник Сергей Ткачев попробует себя на позиции левого защитника.

    "ЦСКА – это всегда претендент на чемпионство. Я понимал, куда перехожу. Поэтому постараюсь отдать все силы, чтобы принести пользу клубу. Моя позиция? Пообщались с Леонидом Викторовичем. Хотим попробовать на позиции левого защитника. Поэтому сейчас переключусь с атаки на оборону. Какой-то опыт будет и в защите. Так что я не расстраиваюсь", - сказал Ткачев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    29.01.2016 13:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 29 января 2016, 17:04

      С атакующего центрального полузащитника в защиту ... Отлично... Слуцкий,конечно, многое может,но это как-то через чур

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