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    Палкин: «Отступные Тейшеры – 70 миллионов. Приходите, кто потянет»

    Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин не хочет продавать полузащитника Алекса Тейшеру в это трансферное окно.

    "Они остановились на сумме 32 миллионов евро и еще 4 миллиона бонусами. Это последняя цифра, которая была озвучена. Наша позиция такова, что мы не хотим продавать Тейшейру сейчас. Мы его будем продавать только в конце сезона. Нам надо показать серьезные результаты в Лиге Европы и чемпионате Украины.

    А в конце сезона мы сядем за стол переговоров. У Тейшейры есть отступная цена в контракте — 70 миллионов евро. Пожалуйста, если кто потянет — пусть приходит и заявит о себе", - сказал Палкин.

    Источник: Terrikon

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    29.01.2016 12:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +54

      саша кул 29 января 2016, 15:06

      палкин перегнул палку хочет продать за такие бабки говно на палке

      0
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 29 января 2016, 14:49

      Бред! Другого слова не найдешь, если без матов. С дуба рухнулись идиоты! Кому он нужен то, за такие деньжищи? Жаль что не получится с ним...

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 29 января 2016, 14:33

      70 лямов? Если бы он свои голы и передачи в АПЛ, Испании или Италии на колотил, тогда может и стоил бы он 50 млн. А тут в Шахтере...бред))

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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 29 января 2016, 14:24

      такая корова не нужна не кому, оставляйте себе его на здоровье.

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