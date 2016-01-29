Палкин: «Отступные Тейшеры – 70 миллионов. Приходите, кто потянет»

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин не хочет продавать полузащитника Алекса Тейшеру в это трансферное окно.

"Они остановились на сумме 32 миллионов евро и еще 4 миллиона бонусами. Это последняя цифра, которая была озвучена. Наша позиция такова, что мы не хотим продавать Тейшейру сейчас. Мы его будем продавать только в конце сезона. Нам надо показать серьезные результаты в Лиге Европы и чемпионате Украины.



А в конце сезона мы сядем за стол переговоров. У Тейшейры есть отступная цена в контракте — 70 миллионов евро. Пожалуйста, если кто потянет — пусть приходит и заявит о себе", - сказал Палкин.