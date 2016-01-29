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    Гризманн: «Симеоне меня полностью изменил»

    Полузащитник мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн не собирается менять клуб в ближайшее время. По словам француза, его решение обусловлено личностью главного тренера столичной команды Диего Симеоне.

    "Симеоне меня полностью изменил. Он требует в работе скрупулезности, интенсивности, отдачи… Теперь я – важный игрок для команды. С Симеоне никто не может расслабиться. А когда тренер сказал СМИ, что я являюсь очень важным футболистом для "Атлетико", то мне еще больше захотелось остаться. Я и тогда не искал новой команды, а теперь — тем более", — сказал Гризманн.

    Источник: Marca

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    29.01.2016 07:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Den_777 29 января 2016, 08:20

      Никогда не говори что будет завтра.

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