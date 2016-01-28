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    Барбара Берлускони: «Цель «Милана» – попасть в Лигу Европы»

    Вице-президент "Милана" Барбара Берлускони призналась, что клуб не рассчитывает попасть в Лигу чемпионов по результатами этого сезона.

    "Следует быть честными с болельщиками: в этом сезоне наша цель – пробиться в Лигу Европы. Думаю, это нам по силам. В следующем же сезоне будет стоять задача попасть в Лигу чемпионов, ведь именно в этом турнире должен играть "Милан". Мы потратили много денег на команду. Я надеюсь, что в следующем матче болельщики не будут выражать свое недовольство, ведь в такой обстановке тяжело работать", – сказала Барбара Берлускони.

    Источник: Football Italia

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    28.01.2016 23:36
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