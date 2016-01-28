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    Кокорин не может договориться со своим агентом и обижен на клуб

    У нападающего "Динамо" Александра Кокорина возникли разногласия с его агентом Кириллом Логиновым относительно дальнейшего продолжения карьеры.

    Сообщается, что сам Кокорин хочет попробовать свои силы в одним из европейских чемпионатов, а Логинов настаивает на переходе в "Зенит". Кроме того, по информации источника, футболист обижен на клуб из-за того, что "Динамо" не захотело отдавать его в аренду в Европу.

    "За срыв отъезда в Европу Кокорин затаил обиду на клуб. Поэтому с осени он стал снижать требования к себе, отсюда откровенный саботаж требований клуба и тренеров в случае с горными лыжами и неисполненной программой поддержания формы на отпуск", – рассказал источник в "Динамо".

    Источник: Известия

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    28.01.2016 23:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3136

      m40 30 января 2016, 13:59

      На завод ему надо пойти поработать тысяч за 15. А то Европу ему подавай, горные лыжи...

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 29 января 2016, 18:27

      обидели звезду...

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 29 января 2016, 10:05

      "Логинов настаивает на переходе в "Зенит"" так оно и ежу понятно, на Зените он несравненно больше бабосов срубит.

      0
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      Рейтинг: +84

      jeremi.10 29 января 2016, 09:40

      Как-то не жалко Кокорина, при этом его агент просто барыга, который побольше денег хочет отхапать за переход в Зенит!

      0
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 29 января 2016, 09:32

      Зачем Зениту еще один Денисов. Хватит - наелись.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 января 2016, 00:24

      Бедную девочку обидели,какие плохие дяди!

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 29 января 2016, 00:13

      Похоже, Кокорину в самый раз подошёл бы КамедиКлаб. Именно в этом клубе он нашёл бы себе место. Вышел на сцену - и все уже смеются

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 января 2016, 00:10

      Обиженка,с таким характером ему в Европе делать нечего

      3
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