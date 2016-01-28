Кокорин не может договориться со своим агентом и обижен на клуб

У нападающего "Динамо" Александра Кокорина возникли разногласия с его агентом Кириллом Логиновым относительно дальнейшего продолжения карьеры.

Сообщается, что сам Кокорин хочет попробовать свои силы в одним из европейских чемпионатов, а Логинов настаивает на переходе в "Зенит". Кроме того, по информации источника, футболист обижен на клуб из-за того, что "Динамо" не захотело отдавать его в аренду в Европу.

"За срыв отъезда в Европу Кокорин затаил обиду на клуб. Поэтому с осени он стал снижать требования к себе, отсюда откровенный саботаж требований клуба и тренеров в случае с горными лыжами и неисполненной программой поддержания формы на отпуск", – рассказал источник в "Динамо".