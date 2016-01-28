Хоу, Хьюз и Раньери входят в список претендентов на пост главного тренера «Челси»

"Челси" продолжает поиски главного тренера, который возглавит клуб по окончании нынешнего сезона.

Основными претендентами на этот пост по-прежнему остаются Диего Симеоне и Массимилиано Аллегри, однако в случае их отказа руководство "Челси" рассматривает возможность приглашения специалистов из АПЛ.

Сообщается, что в список кандидатов входят Эдди Хоу из "Борнмута", главный тренер "Стока" Марк Хьюз и возглавляющий "Лестер" Клаудио Раньери.