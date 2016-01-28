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    Хоу, Хьюз и Раньери входят в список претендентов на пост главного тренера «Челси»

    "Челси" продолжает поиски главного тренера, который возглавит клуб по окончании нынешнего сезона.

    Основными претендентами на этот пост по-прежнему остаются Диего Симеоне и Массимилиано Аллегри, однако в случае их отказа руководство "Челси" рассматривает возможность приглашения специалистов из АПЛ.

    Сообщается, что в список кандидатов входят Эдди Хоу из "Борнмута", главный тренер "Стока" Марк Хьюз и возглавляющий "Лестер" Клаудио Раньери.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    28.01.2016 20:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 29 января 2016, 00:04

      Я бы удивился, если б Раньери согласился после того, как его выкинули из Челси в 2004

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