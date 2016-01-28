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    ФИФА утвердила список тренировочных площадок для ЧМ-2018

    ФИФА утвердила список площадок, на которых будут проходить предматчевые тренировки команд-участниц чемпионата мира 2018 года.

    В перечень попали 36 таких площадок – по три для каждого из 12 стадионов, на которых будут проходить матчи ЧМ. Они должны быть введены в эксплуатацию к 1 мая 2018 года.

    Кроме того, площадки в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи будут доступны для тренировок командам-участницам Кубка конфедераций-2017. Они должны быть готовы к использованию 1 мая 2017 года.

    Источник: ФИФА

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    28.01.2016 19:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 28 января 2016, 20:16

      у краснодара готовый стадион в этом году мирового уровня...Зачем в Мехосранске на 230 тыс.жителей строить 30 тысячник????Бабки впуливать некуда в кризис?))

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    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 28 января 2016, 20:12

      Где список?

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