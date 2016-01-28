Ван Гаал: «Пресса увольняла меня уже три раза»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал недоволен слухами о своей отставке, которые появляются в СМИ. Ранее сообщалось, что после поражения от "Саутгемптона" (0:1) голландец сам хотел уйти из клуба.

"Не думаю, что я должен обсуждать это. Журналисты сами сочиняют свои истории, а мне потом приходится их комментировать. Но я не стану этого делать. Можете писать и дальше, хотя это ужасно и отвратительно. Журналисты меня увольняли уже три раза, но я все еще тренер "МЮ" и должен ходить на пресс-конференции. Часто мне задают вопросы в неуважительной манере, но я всегда честен. Мне больше нельзя проигрывать, иначе меня уволят в четвертый раз", – сказал ван Гаал.