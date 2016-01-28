Марио Фернандес: «Мне очень нравится в России. Скажу больше – я ее полюбил»

Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес выразил желание выступать за сборную России.

– Разговоры о том, что вы можете получить российское гражданство, ходят уже довольно давно. Вы сами подтверждали, что желание выступать за Россию есть. За последнее время ваше мнение не поменялось?

– Нет. Все то же самое. Я уже неоднократно говорил, что хорошо адаптировался в России, меня отлично приняли. Мне очень нравится в России. Скажу больше – я ее полюбил. И будь у меня возможность получить паспорт и выступать за сборную, я бы обсудил эту возможность со всеми, и мы бы приняли самое правильное решение. Поймите правильно: у меня есть мнение, но я хочу, чтобы решение удовлетворило все стороны.

– А со Слуцким вы на эту тему общались или, может, шутили?

– Нет. С тренером я об этом никогда не говорил.

– Мы общаемся сейчас с помощью переводчика. Сможете ли когда-нибудь дать интервью на русском языке?

– Отвечу честно. Я не изучаю русский. Рядом со мной всегда наш переводчик Максим Головлев. Он мой друг, всегда мне помогает и любые вопросы урегулирует. Так что я предпочитаю говорить на португальском.