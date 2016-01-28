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    По делу Игнатьева будет проведена дополнительная экспертиза

    РФС проведет дополнительную экспертизу по делу полузащитника "Кубани" Владислава Игнатьева. Напомним, в декабре Игнатьев подал заявление в палату по разрешению споров РФС из-за задержек по зарплате.

    "Подготовлены документы для проведения дополнительной экспертизы. Экспертиза должна быть проведена в течение 14 рабочих дней с сегодняшнего дня. Как только мы получим результаты экспертизы, мы назначим заседание, на котором вынесем решение с учетом экспертизы", заявил председатель палаты Константин Ляхов.

    Источник: Р-Спорт

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    28.01.2016 18:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 января 2016, 19:04

      Графологическая или генетическая?

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