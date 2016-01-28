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    Зе Луиш: «Не знаю, почему мазал с отличных позиций»

    Нападающий "Спартака" Зе Луиш заявил, что у него нет объяснения собственной низкой результативности.

    – Мовсисян ушел, теперь у вас, получается, не осталось конкурентов. Для вас это проблема в плане мотивации или, наоборот, чувствуете себя более уверенно?

    – Не считаю, что это проблема. Мотивации у меня хватает, хочу забивать как можно больше мячей, и продолжу работать с прежней самоотдачей.

    – У вас есть объяснение, почему мало забивали в первой части чемпионата?

    – На самом деле нет. Не знаю, что происходило, почему мазал с отличных позиций. Очень странные вещи творились. И до сих пор не могу объяснить, что же это было – невезение или адаптация.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.01.2016 17:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 28 января 2016, 18:14

      купили б мельгареху было бы трио как у барсы)

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