Генеральный директор «Уфы»: «Юрченко может как уйти зимой, так и остаться до лета»

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что пока клуб из столицы Башкортостана не получал предложений от других команд по голкиперу Давиду Юрченко.

– По Юрченко пока никаких вариантов, предложений нет. Он тренируется с нашей командой. Может как уйти зимой, так и остаться до лета.

– Как складываются у него отношения с тренерским штабом и руководством клуба после того громкого заявления?

– Я особо не придал этому значения. Человек что-то сказал на эмоциях , потом извинился за эту ситуацию.