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    Генеральный директор «Уфы»: «Юрченко может как уйти зимой, так и остаться до лета»

    Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что пока клуб из столицы Башкортостана не получал предложений от других команд по голкиперу Давиду Юрченко.

    – По Юрченко пока никаких вариантов, предложений нет. Он тренируется с нашей командой. Может как уйти зимой, так и остаться до лета.

    – Как складываются у него отношения с тренерским штабом и руководством клуба после того громкого заявления?

    – Я особо не придал этому значения. Человек что-то сказал на эмоциях , потом извинился за эту ситуацию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2016 16:51
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