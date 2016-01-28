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    Мутко: «Писарев останется тренером молодежной сборной России и спортивным директором РФС»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев продолжит работу с национальной командой, а также сохранит пост спортивного директора союза.

    "Да, Николай Писарев будет продолжать работу на посту старшего тренера молодежной сборной. Также он продолжит работу в качестве спортивного директора РФС. Безусловно, я против совмещения Писаревым двух постов. Но целесообразности с точки зрения сегодняшнего дня, чтобы он покинул пост спортивного директора, нет. Молодежка сыграет несколько матчей сейчас и все. В будущем все возможно. Но на оставшиеся игры менять мы ничего не будем", – рассказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    28.01.2016 16:29
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