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    Симонян: «Разговоров об искусственном создании базового клуба для сборной России не было»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о создании базового клуба для сборной России.

    – Если из команды вызывается 5-7 игроков, то его можно назвать базовым клубом. Разговора о том, чтобы искусственно создать базовый клуб для сборной, не было. Сейчас в "Зенит" переходит Жирков, вроде туда же собирается Кокорин. Таким образом, у питерцев станет еще больше игроков сборной России. В ЦСКА тоже немало ребят.

    – Выходит, все это идет не по указке РФС?

    – Конечно, не по указке, немного погорячились ваши коллеги. Переход футболистов – это желание самих игроков и клубов, никакого вмешательства РФС здесь нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2016 15:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 28 января 2016, 22:11

      ВЫ СУДАРЬ СНАЧАЛА СДЕЛАЙТЕ ДЛЯ НАШЕГО ФУТБОЛА ХОТЬ ЧАСТЬ ТОГО ...ЧТО СИМОНЯН А ПОТОМ СПЛЕТНЯМИ ЗАНИМАЙТЕСЬ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 января 2016, 15:55

      К чему разговоры когда есть дела? И кому надо вести серьёзные разговоры с престарелым Ншаном Погосовичем?

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