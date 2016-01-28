На «Открытие Арене» может быть сыгран хоккейный матч

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что рассматривает возможность проведения хоккейного матча на домашней арене "Спартака" – "Открытие Арене".

– Планируются ли у СКА или сборной России проведение матчей на открытом воздухе?

– Вы знаете, в 2008 году я был инициатором и организатором проведения Матча звезд на Красной площади. Тут ведь столько нюансов. Огромное количество. Куча разрешений и всего такого. Трибуны хотелось побольше, не на 3000 зрителей. Но в любом случае запоминающееся было событие. Все об этом до сих пор говорят.

И хочется снова сыграть тут какую-нибудь встречу. Думаем, разговариваем на эту тему. Ну а пока хотим сыграть такую игру на спартаковской "Открытие Арене" в следующем сезоне. Сейчас обсуждаем с владельцами футбольного клуба. Но это требует тщательной подготовки.