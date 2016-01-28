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    На «Открытие Арене» может быть сыгран хоккейный матч

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что рассматривает возможность проведения хоккейного матча на домашней арене "Спартака" "Открытие Арене".

    – Планируются ли у СКА или сборной России проведение матчей на открытом воздухе?

    – Вы знаете, в 2008 году я был инициатором и организатором проведения Матча звезд на Красной площади. Тут ведь столько нюансов. Огромное количество. Куча разрешений и всего такого. Трибуны хотелось побольше, не на 3000 зрителей. Но в любом случае запоминающееся было событие. Все об этом до сих пор говорят.

    И хочется снова сыграть тут какую-нибудь встречу. Думаем, разговариваем на эту тему. Ну а пока хотим сыграть такую игру на спартаковской "Открытие Арене" в следующем сезоне. Сейчас обсуждаем с владельцами футбольного клуба. Но это требует тщательной подготовки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2016 14:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +402

      Tri 28 января 2016, 16:59

      И ещё провести чемпионат по синхронному плаванию)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 28 января 2016, 16:30

      Когда коту делать не хрен...

      2
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