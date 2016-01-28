Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий будет награжден Российским комитетом фэйр-плей за благотворительность

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будет удостоен диплома от Олимпийского комитета России и Российского комитета фэйр-плей. Данная награда будет вручена специалисту за оказание благотворительной помощи.

    "Слуцкий оплатил из собственных средств участие в финальных соревнованиях первенства России юным баскетболистам из Волгограда", – говорится в сообщении.

    Кроме Слуцкого, за организацию благотворительного матча с целью собрать средства для тяжело больного ребенка награду получат "Урал" и мини-футбольный клуб "ВИЗ-Синара".

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.01.2016 14:29
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 28 января 2016, 15:21

      Когда уже другие будут делиться

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 января 2016, 15:05

      Помнится, когда-то Гинер вполне легально подкармливал Коллегию футбольных арбитров, оплачивая сборы судеек на югах.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11