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    Таски может перейти в «Рому»

    Защитник "Спартака" Сердар Таски может пополнить ряды "Ромы". Кроме Таски, в планы римлян также входит футболист "Сампдории" Эрвин Жуканович. Однако на боснийского игрока претендует "Штутгарт". В случае перехода Жукановича в немецкий клуб оборонец "Спартака" должен стать для "волков" альтернативным вариантом усиления.

    По данным Transfermarkt, стоимость Таски составляет пять миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний немец провел за "Спартак" в РФПЛ 16 матчей и забил один гол.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    28.01.2016 14:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 28 января 2016, 16:35

      смысл продавать за 5 таксу и покупать за 11 лямов глюка бл!

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