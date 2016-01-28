Таски может перейти в «Рому»

Защитник "Спартака" Сердар Таски может пополнить ряды "Ромы". Кроме Таски, в планы римлян также входит футболист "Сампдории" Эрвин Жуканович. Однако на боснийского игрока претендует "Штутгарт". В случае перехода Жукановича в немецкий клуб оборонец "Спартака" должен стать для "волков" альтернативным вариантом усиления.

По данным Transfermarkt, стоимость Таски составляет пять миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний немец провел за "Спартак" в РФПЛ 16 матчей и забил один гол.