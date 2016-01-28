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    Канунников: «С каждым днем команда потихоньку набирает»

    Форвард "Рубина" Максим Канунников остался доволен сборами в Португалии.

    "Сборы прошли удачно, я считаю. Тот объем работы, нагрузок который был нам предложен, выполнили. Главное, что все ребята выполняют требования, с желанием работают, и хороший климат в команде чувствуется. Считаю, что первый сбор можно занести в актив. Если честно, сбор незаметно пролетел, физические нагрузки добавляли постепенно.

    Чувствуется, что с каждым днем команда потихоньку набирает и набирает. Думаю, это правильный подход. Еще сыграем контрольную игру, с хорошим настроением уедем на выходные и будем ждать второй сбор", - сказал Канунников.

    Источник: ФК «Рубин»

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    28.01.2016 10:49
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