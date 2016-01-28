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    Кирьяков: «На месте «Зенита» я бы подумал, стоит ли брать в клуб возрастного Жиркова»

    Старший тренер молодежной сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал переход полузащитника "Динамо" Юрия Жиркова в "Зенит".

    - Давайте представим себе, что Кришито останется в Петербурге. Какую роль тогда видите для Юрия в "Зените"?

    — Динамовец — опытнейший универсал. Имеет навык игры на многих позициях — не только на левом фланге, но и в опорной зоне, под нападающими, а при системе 4–3–3 может сыграть и крайнего нападающего. Там его иногда использовал Капелло. К тому же летом "Зенит", скорее всего, покинет Данни, а лимит будет ужесточен. Услуги Жиркова обязательно понадобятся.

    — Но сможет ли он сыграть в середине поля и нападении на уровне, который требуется "Зениту"? Да и на левом фланге тоже.

    — Это вопрос. С одной стороны, у Юрия за плечами не одна сотня матчей на высочайшем уровне — в английском чемпионате, сборной России, Лиге чемпионов. Такой багаж навсегда остается с футболистом и помогает ему. Но сомнения вызывает возраст. Когда Жирков придет в "Зенит", ему будет почти 33. На месте руководства питерского клуба я бы крепко подумал, стоит ли брать столь возрастного игрока.

    — Вы заметили, что у Жиркова к 32 годам мобильности со скоростью поубавилось?

    — За два с половиной года, которые он выступает в "Динамо", я этого так и не понял. Трудно оценить возможности игрока команды, которую кидает вверх-вниз, в ней резко меняется состав, а самого футболиста постоянно дергают с одной позиции на другую.

    Потому нынешние возможности Жиркова для меня загадка.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.01.2016 09:49
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +272

      Inks 28 января 2016, 12:41

      про Семака так же говорили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 28 января 2016, 10:19

      Этот "возрастной" футболист пашет так,как должны были это делать гораздо более молодые игроки,поэтому в любой команде он будет полезен!

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