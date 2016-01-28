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    Симонян: «В «Зените» сменились акценты»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал трансферную политику "Зенита".

    "Тренеры, прошедшие советскую школу, заботились о подготовке собственных кадров, что во все времена было очень важно. Не хочу бросать камень в огород того же Виллаш-Боаша, но он говорит: купите мне такого-то игрока. При этом расстаются с тем же Сашей Кержаковым. Ему только 33 года, у него остались скоростные качества и все остальное, но нет, дайте мне другого игрока.

    Совсем недавно в "Зените" были Аршавин, Быстров, Денисов, Кержаков, Анюкова уже тоже можно назвать питерцем, Малафеев… А кто сейчас? Это же Санкт-Петербург. К сожалению, акценты сместились.

    Может, мне скажут: Никита Палыч, вам уже столько лет, вы отстали от жизни! Но у меня есть свои принципы", — сказал Симонян.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.01.2016 08:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +272

      Inks 28 января 2016, 12:44

      Теперь российский футбол будет медленно умирать, его будут всякие лимиты съедать. Какие уж тут акценты

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 января 2016, 11:20

      Ещё немного, и в сборной акценты сместятся. А это уже хозяйство рфс

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 января 2016, 09:19

      Акценты сменились у всех топ клубов нашего чемпа.

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      Рейтинг: +581

      Sergh4 28 января 2016, 08:28

      Абсолютно точно!

      0
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